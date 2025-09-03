Мессенджер MAX
3 сентября, 14:40

Путин опроверг заявления Трампа о заговоре России, Китая и КНДР против США

Обложка © Kremlin.ru

Заявление президента США Дональда Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против Вашингтона не имеет ничего общего с действительностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Как это не покажется странным, но за все эти 4 дня, за время переговоров никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации. Абсолютно все мои собеседники поддержали нашу встречу в Анкоридже», — заявил российский лидер.

По его словам, все присутствующие в Китае лидеры выразили надежду на то, что совместные усилия США, России и других сторон помогут положить конец конфликту.

Напомним, ранее президент США опубликовал обращение, адресованное председателю КНР. В ироничном ключе он попросил Си Цзиньпина передать свои самые тёплые приветствия президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые прибыли в Пекин на военный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Дональд Трамп намекнул на «заговор» Китая, России и КНДР против США. В Госдуме уже прокомментировали заявление американского лидера, увидев в этом задетое самолюбие.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
