Путин опроверг заявления Трампа о заговоре России, Китая и КНДР против США

Заявление президента США Дональда Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против Вашингтона не имеет ничего общего с действительностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Как это не покажется странным, но за все эти 4 дня, за время переговоров никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации. Абсолютно все мои собеседники поддержали нашу встречу в Анкоридже», — заявил российский лидер.

По его словам, все присутствующие в Китае лидеры выразили надежду на то, что совместные усилия США, России и других сторон помогут положить конец конфликту.