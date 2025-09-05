Мессенджер MAX
5 сентября, 04:03

Песков рассказал, как Путин относится к Трампу

Песков: Путин высоко ценит действия Трампа, направленные на мирный диалог

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль подчеркнул важность поддержания конструктивных отношений с Вашингтоном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин высоко ценит действия Дональда Трампа, направленные на мирный диалог.

По словам Пескова, которые приводит ТАСС, Путин не испытывает разочарования в адрес Трампа. Также отмечается ценность конструктивного характера их взаимоотношений.

Пресс-секретарь также отметил, что Москва воспринимает Трампа исключительно как президента Соединённых Штатов и не придаёт ему каких-либо дополнительных характеристик.

Ранее Дональд Трамп заявил о желании провести разговор с Владимиром Путиным. На что Дмитрий Песков отметил, что наработок по возможному диалогу на данный момент нет. Тем не менее, по его словам, при необходимости такой разговор может быть организован очень быстро.

