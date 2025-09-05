Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил о желании поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

« Я это сделаю. У нас очень хороший диалог », — заявил республиканец.

А ранее Трамп после телефонного разговора с главами государств ЕС опубликовал совместную фотографию с Путиным, сделанную во время переговоров на Аляске в прошлом месяце. На снимке Трамп и Путин смотрят на авиационную группу, состоящую из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США.