СМИ раскрыли, когда Трамп переименует Пентагон в «министерство войны»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о переименовании Пентагона в «министерство войны» уже в эту пятницу, 5 сентября. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме.
Согласно информации телеканала, указ предусматривает использование названия «министерство войны» в качестве дополнительного наименования министерства обороны. Также термин «министр войны» будет использоваться для обозначения главы ведомства Пит Хегсета.
«Трамп объявит о смене названия в пятницу. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предусматривает использование «министерства войны» в качестве дополнительного наименования министерства обороны, наряду с такими терминами, как «министр войны» для [Пита] Хегсета», — говорится в сообщении.
Хегсету, в свою очередь, будет поручено разработать законодательные и исполнительные меры для официального переименования ведомства. Официального подтверждения этой информации от Белого дома пока не поступало.
