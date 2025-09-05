СМИ раскрыли, когда Трамп переименует Пентагон в «министерство войны»

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о переименовании Пентагона в «министерство войны» уже в эту пятницу, 5 сентября. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме.

Согласно информации телеканала, указ предусматривает использование названия «министерство войны» в качестве дополнительного наименования министерства обороны. Также термин «министр войны» будет использоваться для обозначения главы ведомства Пит Хегсета.

«Трамп объявит о смене названия в пятницу. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предусматривает использование «министерства войны» в качестве дополнительного наименования министерства обороны, наряду с такими терминами, как «министр войны» для [Пита] Хегсета», — говорится в сообщении.