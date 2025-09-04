Трамп призвал Европу отказаться от российской нефти

Европейские лидеры должны отказаться от закупок российской нефти и оказать экономическое давление на Китай за поддержку России. Такое требование выдвинул президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Reuteres со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

«Президент Трамп подчеркнул, что Европа должна прекратить закупать российскую нефть, которая финансирует войну, так как за один год Россия получила 1,1 миллиарда евро на продажу топлива от ЕС», — говорится в материале.

Американский лидер в ходе переговоров с европейскими коллегами подчеркнул «необходимость экономического давления на Россию» и страны, которые, по мнению США, поддерживают Москву. Действия Трампа направлены на усиление санкционного режима и сокращение поставок российской нефти на европейский рынок.