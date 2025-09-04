WP: США отказались от сделки с Индией из-за российской нефти
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Администрация США выдвинула принципиальное условие для заключения торгового соглашения с Индией, потребовав от Нью-Дели существенного сокращения закупок российской нефти. Согласно информации The Washington Post, президент Дональд Трамп лично отклонил подготовленное командой торговое предложение, настаивая на увязке экономических уступок с энергетической политикой Индии.
Как пишет издание, госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир представили Трампу новое предложение о торговом соглашении с Индией. Оно предусматривало серьёзную уступку со стороны Нью-Дели, который должен был значительно снизить пошлины на американские товары. Однако президент США отказался одобрить сделку до тех пор, пока Индия не обязуется сократить закупки нефти у России.
По данным газеты, текущие американо-индийские отношения достигли минимального уровня за последние десятилетия. Кризис усугубился после резких заявлений торгового советника Питера Наварро, обвинившего Индию в косвенной поддержке боевых действий на Украине через закупки российской нефти.
Сейчас Вашингтон занимает жёсткую позицию: любое торговое соглашение с Индией возможно только при условии кардинального пересмотра Нью-Дели своей энергетической стратегии.
Life.ru ранее сообщал, что Соединённые Штаты увеличили тарифное давление на Индию. Это произошло в ответ на отказ Нью-Дели ограничить импорт российских нефти и газа, что привело к повышению американских импортных пошлин на 25%. Тем не менее, Индия продолжает увеличивать объёмы закупок энергоресурсов у Российской Федерации.