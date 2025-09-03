«Особо привилегированный партнёр»: Лавров оценил стойкость Индии перед тарифами Трампа

Москва высоко оценила позицию Индии, которая отказалась подчиняться давлению США и продолжает закупать российские энергоресурсы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

Министр отметил, что Вашингтон угрожал ввести повышенные тарифы против торговых партнёров России и уже сделал это в отношении Индии, которая является «особо привилегированным партнёром» и одним из крупнейших покупателей российских углеводородов. По словам Лаврова, Нью-Дели сохраняет приверженность принципам свободной торговли, несмотря на давление.