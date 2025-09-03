Мессенджер MAX
Регион
2 сентября, 23:05

«Особо привилегированный партнёр»: Лавров оценил стойкость Индии перед тарифами Трампа

Лавров: Россия ценит, что Индия не прогнулась под давлением США

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Москва высоко оценила позицию Индии, которая отказалась подчиняться давлению США и продолжает закупать российские энергоресурсы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

Министр отметил, что Вашингтон угрожал ввести повышенные тарифы против торговых партнёров России и уже сделал это в отношении Индии, которая является «особо привилегированным партнёром» и одним из крупнейших покупателей российских углеводородов. По словам Лаврова, Нью-Дели сохраняет приверженность принципам свободной торговли, несмотря на давление.

«Мы оценили тот факт, что Нью-Дели не прогнулся под давлением и сохраняет приверженность принципам свободной торговли», — подчеркнул Лавров.

Трамп отказался снижать импортные пошлины в отношении Индии
Трамп отказался снижать импортные пошлины в отношении Индии

Ранее Life.ru писал, что США усилили тарифное давление на Индию, повысив импортные пошлины на 25% за отказ ограничить закупки российской нефти и газа. Несмотря на это, Нью-Дели продолжает наращивать закупки энергоресурсов у РФ, оставаясь одним из крупнейших покупателей российской нефти. Москва и Нью-Дели на саммите ШОС подтвердили курс на стратегическое партнёрство.

Юния Ларсон
