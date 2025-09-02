Трамп отказался снижать импортные пошлины в отношении Индии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не намерен смягчать действующие против Индии импортные пошлины, которые в ряде случаев достигают 50%.

«Нет», — лаконично ответил республиканец на вопрос журналистов о возможности снижении пошлин.

Американский лидер сообщил, что введение ограничительных мер было спровоцировано торговой политикой Индии, которая, по его словам, взимает с американских товаров «огромные» и одни из самых высоких в мире пошлин. Ещё одним фактором, повлиявшим на это решение, он назвал приобретение Индией российской нефти.