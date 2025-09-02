Мессенджер MAX
2 сентября, 20:12

Трамп отказался снижать импортные пошлины в отношении Индии

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не намерен смягчать действующие против Индии импортные пошлины, которые в ряде случаев достигают 50%.

«Нет», — лаконично ответил республиканец на вопрос журналистов о возможности снижении пошлин.

Американский лидер сообщил, что введение ограничительных мер было спровоцировано торговой политикой Индии, которая, по его словам, взимает с американских товаров «огромные» и одни из самых высоких в мире пошлин. Ещё одним фактором, повлиявшим на это решение, он назвал приобретение Индией российской нефти.

При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон и Нью-Дели «очень хорошо ладят», однако США будут жёстко отстаивать свои экономические интересы.

Ранее советник Дональда Трампа раскритиковал премьера Индии Нарендру Моди за тесные контакты с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что в Вашингтоне недовольны близкими отношениями «самой большой демократии в мире» с Россией и Китаем. Сам американский лидер заявил, что не видит угрозы в сближении Москвы и Пекина.

Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
