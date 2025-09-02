Трамп заявил, что не видит угрозы от сближения России и Китая

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сближение между Россией и Китаем не представляет собой серьёзной угрозы. Республиканец подчеркнул, что вооружённые силы Америки остаются непревзойдёнными по своей мощи и способны справиться с любыми вызовами.

В интервью на программе журналиста Скотта Дженнингса Трамп отметил, что ни Москва, ни Пекин не станут применить военную силу против Соединённых Штатов из-за разрушительных последствий такого шага.