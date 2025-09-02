Мессенджер MAX
2 сентября, 19:32

Трамп заявил, что не видит угрозы от сближения России и Китая

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сближение между Россией и Китаем не представляет собой серьёзной угрозы. Республиканец подчеркнул, что вооружённые силы Америки остаются непревзойдёнными по своей мощи и способны справиться с любыми вызовами.

В интервью на программе журналиста Скотта Дженнингса Трамп отметил, что ни Москва, ни Пекин не станут применить военную силу против Соединённых Штатов из-за разрушительных последствий такого шага.

«Я совсем не обеспокоен. У нас самая сильная армия в мире, и они никогда не стали бы использовать свои силы против нас», — отметил хозяин Белого дома.

Заявление прозвучало на фоне завершения саммита ШОС в Тяньцзине, где президент России Владимир Путин провёл трёхстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Западные аналитики расценили этот диалог как сигнал укрепления восточного блока, способного бросить вызов влиянию США.

