Зеленский заявил, что обсудил с Трампом усиление давления на Россию

Владимир Зеленский провёл детальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались пути усиления давления на Россию. Данное заявление передаёт агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление экс-комика.

«Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное — это давление», — заявил Зеленский.

Экс-комик выразил уверенность, что достижение урегулирования возможно только через лишение России финансовых и ресурсных возможностей для продолжения конфликта. Подробности конкретных мер, обсуждавшихся Зеленским и Трампом, не раскрываются.