Зеленский заявил, что обсудил с Трампом усиление давления на Россию
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский провёл детальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались пути усиления давления на Россию. Данное заявление передаёт агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление экс-комика.
«Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное — это давление», — заявил Зеленский.
Экс-комик выразил уверенность, что достижение урегулирования возможно только через лишение России финансовых и ресурсных возможностей для продолжения конфликта. Подробности конкретных мер, обсуждавшихся Зеленским и Трампом, не раскрываются.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи «коалиции желающих» пригрозил России новыми санкциями, согласованными с Вашингтоном. По его словам, рестрикции будут введены в случае отказа Москвы от мирного урегулирования украинского конфликта.