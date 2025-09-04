Макрон анонсировал новые санкции против России в координации с США
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил России новыми санкциями, согласованными с Вашингтоном, в случае отказа Москвы от мирного урегулирования украинского конфликта. Это заявление было сделано после встречи «коалиции желающих».
«Если Россия откажется от мирных переговоров, то в этом случае против неё будут введены новые санкции в координации с США», — сказал французский лидер.
Макрон отметил, что Киев планирует обсудить с Вашингтоном потенциальные меры против Москвы. В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в отправке войск на Украину. При этом ещё несколько государств продолжают рассматривать возможность присоединения к данным обязательствам. Всего сегодняшняя встреча насчитывала 35 участников.