Канада присоединилась к санкциям в отношении российской нефти

Правительство Канады объявило о сокращении предельно допустимой стоимости российской нефти с 60 до 47,6 долларов за баррель. Данное решение синхронизировано с аналогичными мерами ЕС и Великобритании, введёнными ранее.

«В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель», — говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

В официальном заявлении подчёркивается, что новые ограничения позволят Оттаве оперативно вносить дальнейшие корректировки в случае ужесточения санкционной политики союзников.