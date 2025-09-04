Канада присоединилась к санкциям в отношении российской нефти
Канада снизила потолок цены на российскую нефть до $47,6 за баррель
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto
Правительство Канады объявило о сокращении предельно допустимой стоимости российской нефти с 60 до 47,6 долларов за баррель. Данное решение синхронизировано с аналогичными мерами ЕС и Великобритании, введёнными ранее.
«В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель», — говорится в заявлении на сайте канадского правительства.
В официальном заявлении подчёркивается, что новые ограничения позволят Оттаве оперативно вносить дальнейшие корректировки в случае ужесточения санкционной политики союзников.
А ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия лидирует по экспорту нефти и газа в Китай. Также он отметил, что активно ведётся работа по снижению торговых барьеров, налажен экспорт свинины и говядины, увеличиваются объёмы инвестиций и осуществляется сотрудничество в сфере промышленности.