Раскрыты планы Вашингтона заставить Европу полностью отказаться от российской нефти
Президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения о введении новых санкций против России. Однако, если такие меры будут приняты, США рассчитывают на солидарность Европы, в частности, на прекращение закупок российской нефти. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.
«США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и перестала покупать российскую нефть», — приводит газета слова чиновника.
Как пишет издание, в рамках этих санкций Европу обязуют не только прекратить импорт нефти из России, но и наложить ограничения на страны, которые продолжают её закупать. Чиновник также отметил, что США рассчитывают на активную поддержку Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности по завершении боевых действий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новое руководство США во главе с президентом Дональдом Трампом готово услышать Россию. По словам главы государства, это доказывают результативные переговоры на Аляске.