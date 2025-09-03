Мессенджер MAX
3 сентября, 07:40

Раскрыты планы Вашингтона заставить Европу полностью отказаться от российской нефти

NYP: США хотят, чтобы Европа полностью отказалась от закупок российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK V

Президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения о введении новых санкций против России. Однако, если такие меры будут приняты, США рассчитывают на солидарность Европы, в частности, на прекращение закупок российской нефти. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.

«США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и перестала покупать российскую нефть», — приводит газета слова чиновника.

Как пишет издание, в рамках этих санкций Европу обязуют не только прекратить импорт нефти из России, но и наложить ограничения на страны, которые продолжают её закупать. Чиновник также отметил, что США рассчитывают на активную поддержку Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности по завершении боевых действий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новое руководство США во главе с президентом Дональдом Трампом готово услышать Россию. По словам главы государства, это доказывают результативные переговоры на Аляске.

Мария Любицкая
