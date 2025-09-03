Раскрыты планы Вашингтона заставить Европу полностью отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения о введении новых санкций против России. Однако, если такие меры будут приняты, США рассчитывают на солидарность Европы, в частности, на прекращение закупок российской нефти. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.