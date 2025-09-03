Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 23:58

«Выводы сделаем»: Лавров прокомментировал санкции Запада против России

Лавров заявил, что инициаторы антироссийских санкций подорвали к себе доверие

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Страны, которые инициировали антироссийские санкции, в будущем не смогут рассчитывать на прежние торговые отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

По его словам, Запад своими действиями полностью подорвал к себе доверие и показал, что готов в ущерб экономике использовать торговлю как инструмент давления.

«В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы сделаем», — отметил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что Россия была и остаётся открытой к взаимодействию с партнёрами, если оно строится на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов друг друга. При этом он назвал отказ многих стран Евросоюза от торговли с Россией «прискорбным решением», которое наносит ущерб всем сторонам.

США пригрозили России санкциями на заседании Совбеза ООН
США пригрозили России санкциями на заседании Совбеза ООН

Ранее Сергей Лавров оценил стойкость Индии перед тарифами президента США Дональда Трампа. Вашингтон угрожал ввести повышенные тарифы против торговых партнёров России и уже сделал это в отношении Индии, которая является «особо привилегированным партнёром» и одним из крупнейших покупателей российских углеводородов. По словам министра, Нью-Дели сохраняет приверженность принципам свободной торговли, несмотря на давление.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar