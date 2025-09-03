«Выводы сделаем»: Лавров прокомментировал санкции Запада против России

Страны, которые инициировали антироссийские санкции, в будущем не смогут рассчитывать на прежние торговые отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

По его словам, Запад своими действиями полностью подорвал к себе доверие и показал, что готов в ущерб экономике использовать торговлю как инструмент давления.

«В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы сделаем», — отметил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что Россия была и остаётся открытой к взаимодействию с партнёрами, если оно строится на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов друг друга. При этом он назвал отказ многих стран Евросоюза от торговли с Россией «прискорбным решением», которое наносит ущерб всем сторонам.