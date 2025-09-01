США пригрозили России санкциями на заседании Совбеза ООН

В ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН 29 августа Соединённые Штаты Америки призвали Россию к мирному урегулированию конфликта на Украине, при этом обозначив возможность введения санкций. Об этом передаёт The Guardian.

По информации издания, советник-посланник американской миссии Джон Келли заявил, что авиаудары ставят под сомнение искренность намерений России в отношении мира, и настоятельно потребовал их прекращения.

Ранее глава Соединённых Штатов допустил введение ограничительных мер и экспортных тарифов, которые могут затронуть не только Россию, но и Украину в рамках поиска путей разрешения конфликта. Трамп обозначил своей главной задачей «сохранение жизней множества молодых людей», для чего, по его словам, он готов применить «санкции или чрезвычайно сильные тарифы, несущие значительные издержки для России, Украины или любых других сторон».