Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал совместное фото с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с главами государств ЕС опубликовал у себя в соцсети Truth Social совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную во время переговоров на Аляске в прошлом месяце.

На снимке Трамп и Путин смотрят в небо. В следующей публикации республиканец разместил фото авиационной группы, состоящей из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей Военно-воздушных сил Соединённых Штатов, которая пролетала над политиками во время фотографии.

Авиация США, на которую смотрели Трамп и Путин. Фото © Truth Social / Donald J. Trump