Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал совместное фото с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump
Американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с главами государств ЕС опубликовал у себя в соцсети Truth Social совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную во время переговоров на Аляске в прошлом месяце.
На снимке Трамп и Путин смотрят в небо. В следующей публикации республиканец разместил фото авиационной группы, состоящей из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей Военно-воздушных сил Соединённых Штатов, которая пролетала над политиками во время фотографии.
Авиация США, на которую смотрели Трамп и Путин. Фото © Truth Social / Donald J. Trump
Напомним, в четверг, 4 сентября, Трамп провёл телефонный разговор с членами так называемой «коалиции желающих». Во время общения президент США потребовал, чтобы государства Европы прекратили импортировать нефть российского происхождения, а также оказали экономическое давление на Китайскую Народную Республику за поддержку России. По данным западных СМИ, европейские лидеры оказались разочарованы разговором с Трампом. Отмечается, что им не удалось убедить американского лидера ввести новые санкции в отношении Москвы.