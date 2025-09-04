Новых санкций не будет: Появились подробности «горячего» разговора Трампа с лидерами ЕС

Участники так называемой коалиции желающих провели «горячий» телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который оставил европейских лидеров в состоянии разочарования. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Согласно предоставленной информации, европейская сторона не ожидает от администрации Трампа решения о введении новых санкций против России несмотря на состоявшиеся переговоры. Было предложено в течение 48 часов направить в Вашингтон представителей для создания совместной рабочей группы по санкционному вопросу, но позиция американской стороны остаётся неопределённой.

«Европейская сторона и после телефонного разговора в четверг не ожидает, что Трамп решит ввести санкции против России», — передаёт издание.

В ходе обсуждения Трамп подверг критике страны ЕС за продолжение импорта российской нефти, а специальный посланник президента США Стивен Уиткофф на встрече коалиции дополнительно обвинил европейцев в покупке российских энергоресурсов через третьи страны, в частности через Индию. Европейские лидеры, в свою очередь, выразили недовольство отсутствием конкретных обязательств со стороны американской администрации.