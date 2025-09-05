Песков: Наработок по новому разговору Путина и Трампа пока нет
Сведений о возможном новом разговоре президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких наработок пока нет», — отметил он.
В беседе с РИА «Новости» представитель Кремля уточнил, что организован такой разговор при необходимости может быть очень быстро.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что намерен вновь поговорить с Владимиром Путиным. По его словам, у них «очень хороший диалог». До этого республиканец провёл телефонный разговор с членами «коалиции желающих», во время которого потребовал, чтобы Европа прекратила импортировать российскую нефть, а также оказали экономическое давление на КНР за поддержку России.