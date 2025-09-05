Мессенджер MAX
5 сентября, 02:26

Песков: Наработок по новому разговору Путина и Трампа пока нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Сведений о возможном новом разговоре президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких наработок пока нет», — отметил он.

В беседе с РИА «Новости» представитель Кремля уточнил, что организован такой разговор при необходимости может быть очень быстро.

Журналист из США Карлсон назвал Путина самым эффективным действующим лидером
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что намерен вновь поговорить с Владимиром Путиным. По его словам, у них «очень хороший диалог». До этого республиканец провёл телефонный разговор с членами «коалиции желающих», во время которого потребовал, чтобы Европа прекратила импортировать российскую нефть, а также оказали экономическое давление на КНР за поддержку России.

Тимур Хингеев
