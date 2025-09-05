«Я не собираюсь переезжать в Россию, но Путин – самый эффективный лидер за всю мою жизнь. Я не могу вспомнить более эффективного», — подчеркнул Карлсон.

В свою очередь Ноулз отметил, что Путин является очень устойчивым лидером для России. Карлсон добавил, что за 25 лет пребывания у власти Путин добился значительных улучшений положения страны, что позволило ему завоевать поддержку населения. Карлсон также указал на то, что ни в Европе, ни в США нет города, который мог бы сравниться с двумя главными городами России — Москвой и Санкт-Петербургом.