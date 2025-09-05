Мессенджер MAX
5 сентября, 02:18

Журналист из США Карлсон назвал Путина самым эффективным действующим лидером

Американский журналист Такер Карлсон в ходе диалога с политическим аналитиком Майклом Ноулзом на платформе YouTube высказал мнение, что президент России Владимир Путин является самым результативным политическим лидером, с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться.

«Я не собираюсь переезжать в Россию, но Путин – самый эффективный лидер за всю мою жизнь. Я не могу вспомнить более эффективного», — подчеркнул Карлсон.

В свою очередь Ноулз отметил, что Путин является очень устойчивым лидером для России. Карлсон добавил, что за 25 лет пребывания у власти Путин добился значительных улучшений положения страны, что позволило ему завоевать поддержку населения. Карлсон также указал на то, что ни в Европе, ни в США нет города, который мог бы сравниться с двумя главными городами России — Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам республиканца, он планирует это сделать, поскольку между ними сложился «очень хороший диалог».

