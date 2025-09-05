Песков рассказал, на чём сосредоточится Путин на ВЭФ

На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сосредоточится на перспективах экономического роста Дальнего Востока. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что регион обладает значительными, до сих пор не полностью реализованными возможностями. По его словам, благодаря действующим программам развития темпы роста Дальнего Востока превышают среднероссийские показатели.

Представитель Кремля уточнил, что геополитика не будет главной темой выступления Путина, ведь итоги поездки в Китай президент РФ уже подвёл в Пекине.