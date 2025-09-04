В Минэке заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

«Это достаточно серьёзный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего. Но долгосрочно мы должны понимать, что если у нас не будет импорта, то в общем и целом у нас не будет и экспорта в тех объёмах, как, может быть, нам бы хотелось. Поэтому курс на развитие внутреннего производства в этих условиях, и на внутреннюю экономику, в общем и целом он такой достаточно неизбежный», — сказал Решетников.