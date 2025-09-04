В Минэке заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю
Решетников: Адаптация к крепкому рублю неизбежна для всех
Обложка © Life.ru
Согласно обновлённому макропрогнозу, рубль укрепится, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Он подчеркнул необходимость адаптации к новым экономическим условиям.
В рамках Восточного экономического форума министр обозначил приоритет кабмина: довести до совершенства и обеспечить баланс в экспортно-ориентированной экономике. При этом будущие прогнозы должны учитывать более значительное, чем предполагалось, укрепление национальной валюты.
«Это достаточно серьёзный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего. Но долгосрочно мы должны понимать, что если у нас не будет импорта, то в общем и целом у нас не будет и экспорта в тех объёмах, как, может быть, нам бы хотелось. Поэтому курс на развитие внутреннего производства в этих условиях, и на внутреннюю экономику, в общем и целом он такой достаточно неизбежный», — сказал Решетников.
Ранее в ЦБ сообщили, что в случае замедления инфляции в отечественной экономике ключевая ставка может составить 10,5-11,5 процента к началу следующего года и 7,5-8,5 процента к 2027 году. Регулятор допускает, что в случае неблагоприятного развития событий ключевая ставка может вырасти до 16-18% в 2026 году.