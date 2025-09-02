Банк России допустил снижение ключевой ставки до 10,5% в 2026 году

Ранее сообщалось, что в сентябре ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 17% годовых, но уменьшение не превысит 100 базисных пунктов и будет осторожным из-за разнонаправленных изменений цен. Несмотря на быстрое замедление инфляции, регулятор будет тщательно изучать влияние ценовых колебаний на инфляционный фон.