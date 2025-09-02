Банк России допустил снижение ключевой ставки до 10,5% в 2026 году
Банк России ожидает, что к 2026 году ключевая ставка будет в пределах 10,5-11,5%
Обложка © Life.ru
Центробанк России прогнозирует, что в случае замедления инфляции в российской экономике ключевая ставка может составить 10,5-11,5% к 2026 году и 7,5-8,5% к 2027 году. Эти данные представлены в сообщении регулятора о прогнозе экономической политики на 2026-2027 годы.
Регулятор допускает, что в случае неблагоприятного развития событий ключевая ставка может вырасти до 16-18% в 2026 году. Прогнозы на последующие годы предполагают ставки в диапазоне 18-22% в 2027 году и 10-11% в 2028 году. При этом в ЦБ отмечают устойчивое снижение инфляции и ожидают возвращения к целевому показателю в 4% уже к 2026 году.
Ранее сообщалось, что в сентябре ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 17% годовых, но уменьшение не превысит 100 базисных пунктов и будет осторожным из-за разнонаправленных изменений цен. Несмотря на быстрое замедление инфляции, регулятор будет тщательно изучать влияние ценовых колебаний на инфляционный фон.