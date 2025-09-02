В Госдуме допустили снижение ключевой ставки уже в сентябре

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в сентябре возможно снижение ключевой ставки Банка России до 17% годовых. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что уменьшение не превысит 100 базисных пунктов и будет осуществлено с осторожностью, учитывая разнонаправленные изменения цен на товары.

Аксаков акцентировал внимание на том, что хотя инфляция демонстрирует стремительное снижение, Центральный банк будет тщательно анализировать, как колебания цен на различные группы товаров влияют на общий инфляционный фон. Депутат связал свой прогноз с последними данными о замедлении инфляции и необходимостью поддерживать экономический рост.