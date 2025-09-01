Придётся подождать: ЦБ вводит период охлаждения при оформлении кредитов

С 1 сентября в России начал действовать новый порядок выдачи кредитов и займов. Теперь заёмщики не смогут сразу получить деньги после подписания договора – для них вводится обязательный период охлаждения.

В Центробанке пояснили, что мера призвана защитить граждан от мошенников, которые часто вынуждают людей брать кредиты и тут же отдавать деньги злоумышленникам. Период охлаждения станет своеобразной паузой, когда заёмщик сможет передумать и отказаться от кредита без финансовых последствий.

Так, при оформлении займа от 50 до 200 тысяч рублей деньги будут доступны только через четыре часа, а если сумма превышает 200 тысяч – придётся подождать 48 часов. Во время периода охлаждения проценты по договору начисляться не будут, уточнили в регуляторе.

Нововведение распространяется как на кредиты, оформленные онлайн, так и в офисах банков и МФО. Оно коснётся и кредитных карт при повышении лимита. При этом кредиты до 50 тысяч рублей, ипотека, образовательные займы и автокредиты под новые правила не попадают.

В ЦБ подчеркнули, что период охлаждения не будет действовать при оформлении кредита с созаёмщиком, поручителем или доверенным лицом, а также при рефинансировании долга без увеличения суммы. Быстро получить деньги теперь получится только в ограниченных случаях – например, при покупке товаров в магазине в кредит.