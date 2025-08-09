Россиянам объяснили, какие кредиты не стоит погашать досрочно
Экономист Гогаладзе призвал не давать деньги в долг родным и близким
Обложка © Life.ru
При наличии долгов по кредитам и обязательств перед родственниками важно придерживаться определённых правил возврата средств. К примеру, если человек платит по ипотеке всего 6-8% годовых, то не стоит досрочно гасить этот кредит. Лучше направлять свободные деньги на инвестиции, рекомендовала эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
«Там вы заработаете гораздо больше, затем направите полученные средства на погашение того же долга по ипотеке, да ещё и заработаете», — отметила собеседница РИАМО.
Она также подчеркнула, что аналогичную стратегию можно применить в отношении любых кредитов с низкими процентами, особенно учитывая, что ключевая ставка Центробанка составляет 18%. В таких случаях рекомендуется вкладывать свободные средства в различные финансовые инструменты.
Если же ставка по кредиту составляет 20-25%, то необходимо стараться погасить его как можно скорее, чтобы снизить переплату банку. Особенно осторожно следует относиться к займам в микрофинансовых организациях из-за их очень высоких процентов. Кроме того, экономист призвал не давать деньги в долг родным и близким.
