Россиянам объяснили, какие кредиты не стоит погашать досрочно

При наличии долгов по кредитам и обязательств перед родственниками важно придерживаться определённых правил возврата средств. К примеру, если человек платит по ипотеке всего 6-8% годовых, то не стоит досрочно гасить этот кредит. Лучше направлять свободные деньги на инвестиции, рекомендовала эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

«Там вы заработаете гораздо больше, затем направите полученные средства на погашение того же долга по ипотеке, да ещё и заработаете», — отметила собеседница РИАМО.

Она также подчеркнула, что аналогичную стратегию можно применить в отношении любых кредитов с низкими процентами, особенно учитывая, что ключевая ставка Центробанка составляет 18%. В таких случаях рекомендуется вкладывать свободные средства в различные финансовые инструменты.