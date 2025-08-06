Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 14:09

Депутат Миронов предложил обнулить ипотеку многодетным россиянам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Petrenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Petrenko

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой обнулить ставку по ипотеке для молодых многодетных семей и ввести механизм частичного списания жилищных кредитов.

«Ставку надо обнулять, давать беспроцентные жилищные ссуды. А за каждого ребенка — списывать часть долга», — заявил депутат 360.ru.

По его словам, сумма списания может составить 500 тыс. рублей за первого ребенка, 600 тыс. — за второго и 700 тыс. — за третьего. Миронов уверен, что такие меры способны увеличить рождаемость в стране в полтора раза.

С 1 сентября семьи с детьми получат новые выплаты и повышенные пособия. Кого ждёт прибавка
С 1 сентября семьи с детьми получат новые выплаты и повышенные пособия. Кого ждёт прибавка

Ранее в Госдуме предложили предоставить многодетным семьям приоритетное право на получение социального жилья. Инициатива принадлежит депутатам Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенаторами.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Госдума
  • Законы
  • Сергей Миронов
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar