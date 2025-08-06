Депутат Миронов предложил обнулить ипотеку многодетным россиянам

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой обнулить ставку по ипотеке для молодых многодетных семей и ввести механизм частичного списания жилищных кредитов.

«Ставку надо обнулять, давать беспроцентные жилищные ссуды. А за каждого ребенка — списывать часть долга», — заявил депутат 360.ru.

По его словам, сумма списания может составить 500 тыс. рублей за первого ребенка, 600 тыс. — за второго и 700 тыс. — за третьего. Миронов уверен, что такие меры способны увеличить рождаемость в стране в полтора раза.