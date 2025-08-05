С 1 сентября семьи с детьми получат новые выплаты и повышенные пособия. Кого ждёт прибавка С 1 сентября 2025 года появятся новые меры поддержки семей с детьми на региональном уровне. Также повысят некоторые пособия. Какие изменения в выплатах ждут семьи с детьми? 4 августа, 21:25 Семьи с детьми получат 2 новые выплаты с 1 сентября 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Zavalishina

Новые выплаты, которые начнут перечислять семьям с детьми с 1 сентября 2025 года

В некоторых регионах с 1 сентября 2025 года вводятся новые выплаты и меры социальной поддержки. Их перечислила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Так, в Вологодской области принято Постановление № 1014 от 14.07.2025. Из него следует, что с 1 сентября 2025 года устанавливается мера социальной поддержки. Это ежемесячная денежная выплата. Она положена детям, пасынкам (падчерицам) лиц, признанных инвалидами вследствие военной травмы I и II групп, погибших (умерших) участников СВО, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в расположенных на территории Российской Федерации учебных заведениях на бюджете либо по договору о целевом обучении.

При обучении по образовательным программам высшего образования выплата составит 10 000 рублей в месяц на срок обучения. При обучении по образовательным программам среднего профессионального образования — 8000 рублей в месяц.

В Челябинской области многодетные семьи, у которых есть региональный материнский капитал, с 1 сентября 2025 года могут направить его на оплату медицинских услуг. Речь идёт о государственных и муниципальных медучреждениях. Эти изменения касаются договоров на оказание платных медицинских услуг, заключённых после 31 августа 2025 года.

В Красноярске решается вопрос обеспечения педагогическими кадрами муниципальных бюджетных или автономных учреждений. С 1 сентября 2025 года люди, заключившие с ними договоры о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования, получат меру поддержки. Это ежемесячная денежная выплата в размере 4825 рублей.

Кому повысят пособия с 1 сентября 2025 года

Если говорить о действующих выплатах, то могут рассчитывать на увеличение пособий семьи, которые будут переоформлять с сентября единое пособие, назначенное в прошлом году. Если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка, то при продлении пособия в сентябре 2025 года есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%.

— При продлении пособия будут применяться правила, которые действуют с 1 января 2025 года. Для получения единого пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырёх минимальных размеров труда (МРОТ). МРОТ на 2025 год равен 22 440 рублям. Доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен быть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Это условие не применяется, если в месяцы расчётного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. Например, женщина была беременна или ухаживала за ребёнком, — пояснила Оксана Красовская.

Она обратила внимание, что при назначении пособия с учётом новых правил при комплексной оценке нуждаемости не будут учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причинённого жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях, и денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

— Кроме того, семья может не подавать заявление на новорождённого ребёнка, который родится в сентябре, если уже на других детей назначено пособие. В этом случае единое пособие будет назначено проактивно в том же размере, в котором семья уже получает его на старших детей, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева