В начале августа повысят 3 социальные выплаты. Кто получит прибавку Пенсионерам и семьям с детьми начали перечислять повышенные социальные выплаты. Здесь есть свои особенности. Какие нюансы нужно учесть получателям и сколько составят прибавки? 1 августа, 21:25 Пенсионеры и семьи с детьми получат прибавку к социальным выплатам. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Доплаты пенсионерам

В первой половине августа сделают прибавку к накопительной пенсии и срочной пенсионной выплате. Коэффициент повышения определяется в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Повышение делают каждый год. Оно проходит в соответствии с Федеральным законом № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счёт средств пенсионных накоплений».

Начинается перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Это касается тех, кто работал в прошлом году. Причём официально. Перерасчёт проводит Социальный фонд России на основании страховых взносов, которые поступили за работника-пенсионера от работодателя в 2024 году. Пенсия растёт, так как учитывается трудовой стаж, который человек заработал уже после выхода на пенсию.

— Сумма страховых взносов зависит от заработной платы. Соответственно, прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна — исходя из стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате. Максимум можно получить три пенсионных коэффициента, — рассказали в Социальном фонде России.

В СФР напомнили, что с 1 января 2025 года возобновили индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Размер увеличения рассчитывался исходя из проиндексированного размера установленной пенсии и прибавился к выплачиваемой пенсии.

Выплаты семьям с детьми

Многодетным семьям, которые живут на федеральной территории «Сириус», начнут предоставлять ежегодную денежную выплату в размере 10 000 рублей. Эта мера поддержки начинает действовать с августа 2025 года. Выплату будут делать на каждого ребёнка в семье, а деньги должны пойти на покупку школьной и спортивной формы.

— В целом сейчас действует множество мер поддержки семей с детьми. Например, семьям с невысокими доходами, которые ждут появления ребёнка, фонд выплачивает единое пособие. Для будущих мам размер выплаты в 2025 году в среднем по России составляет от 9,7 тыс. до 19,3 тыс. рублей. После рождения ребёнка семья может продолжить получать единое пособие. Это возможно, пока ребёнку не исполнится 17 лет. Размер пособия — от 8,6 тыс. до 17,2 тыс. рублей, — отметили в СФР.

Компенсации льготникам

С 1 августа в Подольске Московской области начинают перечислять ежемесячные выплаты. Это денежная компенсация стоимости проезда. Её получат врачи и средний медперсонал, которые работают в государственных медучреждениях, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области». Важно, чтобы человек работал не менее чем на одну ставку. Компенсации получат сотрудники, которые проживают далеко от работы — более чем за 50 км от границ муниципального образования. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

— В августе право на льготы по оплате услуг ЖКХ получат те люди, кому в августе присвоят статус, дающий право на такую меру поддержки. В 2025 году лишь отдельные категории льготников полностью освобождаются от оплаты за услуги ЖКХ. Такое право есть не у многих. Например, у людей со званием «Герой СССР». Значительно больше льготников получают частичные компенсации. Их размер различается и колеблется в среднем от 30 до 70 процентов от стоимости коммунальных услуг. Снизить выплаты на ЖКХ могут, например, пенсионеры и многодетные семьи, — отметила Елена Кузнецова.

В СФР отметили также, что инвалиды имеют право на льготу по ОСАГО. Выплата составляет 50% стоимости оформленного полиса и положена инвалидам, которым транспорт нужен по медицинским показаниям. Необходимое заключение прописывается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации человека.

В СФР рассказали, что выплату назначают, если автомобилем управляет инвалид и ещё не более двух водителей, которые вписаны в полис. Одним из них может быть, например, законный представитель инвалида.

— Специально обращаться за компенсацией не надо, ведь Социальный фонд перечисляет её автоматически на основе имеющихся данных. Правда, для этого при заключении договора ОСАГО необходимо указать СНИЛС инвалида. Если же информации о СНИЛСе нет, то инвалид или его представитель подают заявление в фонд. Сделать это можно в отделениях СФР или на портале «Госуслуги», — пояснили в Социальном фонде России.

Авторы Нина Важдаева