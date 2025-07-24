Многодетные семьи могут получить право на жильё по соцнайму вне очереди

В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям приоритетное право на получение социального жилья. Инициатива принадлежит депутатам Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенаторами. Документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, определив, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются, в том числе многодетным семьям и семьям, воспитывающим трёх и более детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в которых старший ребёнок не достиг возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации», — сказано в пояснительной записке.

На данный момент лишь некоторые группы населения имеют право на получение жилья по договору социального найма. К ним относятся те, кто имеет жилплощадь ниже установленной нормы, проживает в непригодных для жизни помещениях, а также другие категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предоставление такого жилья осуществляется в порядке очерёдности, в зависимости от даты постановки на учёт.