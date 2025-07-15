В России с 2026 года изменится дата отправки квитанций за ЖКУ

С 1 марта 2026 года в России изменится дата отправки платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги: квитанции будут приходить россиянам не 1-го, а 5-го числа каждого месяца. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелёв.

По словам депутата, данная мера призвана исключить любые задержки в предоставлении платёжных документов и создать более чёткий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.

«С 1 марта будет перенесён срок предоставления квитанций за ЖКУ с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», – цитирует Кошелёва РИА «Новости».

Кошелёв также подчеркнул, что изменение этих сроков является шагом к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы. По словам депутат, новое правило будет учитывать реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан, что сделает систему более удобной для потребителей.