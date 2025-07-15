В России с 2026 года изменится дата отправки квитанций за ЖКУ
Депутат Кошелёв: Квитанции за ЖКУ будут приходить россиянам 5-го числа
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С 1 марта 2026 года в России изменится дата отправки платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги: квитанции будут приходить россиянам не 1-го, а 5-го числа каждого месяца. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелёв.
По словам депутата, данная мера призвана исключить любые задержки в предоставлении платёжных документов и создать более чёткий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.
«С 1 марта будет перенесён срок предоставления квитанций за ЖКУ с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», – цитирует Кошелёва РИА «Новости».
Кошелёв также подчеркнул, что изменение этих сроков является шагом к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы. По словам депутат, новое правило будет учитывать реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан, что сделает систему более удобной для потребителей.
Ранее Life.ru писал, что уже с 1 сентября в России ужесточат требования к концессионерам в сфере ЖКХ. Новые меры позволят более эффективно контролировать качество предоставляемых услуг.