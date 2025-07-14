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14 июля, 03:31

В Госдуме рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска

Депутат Якубовский: На время отпуска можно оформить перерасчёт по ЖКХ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Россияне могут оформить перерасчёт за коммунальные услуги, если не живут в квартире больше пяти дней подряд. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчёт с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье», — отметил депутат.

Перерасчёт касается услуг, которые зависят от числа проживающих, а не тех, что считаются по счётчикам. Речь идёт о холодной и горячей воде, водоотведении и вывозе твёрдых бытовых отходов. Чтобы оформить перерасчёт, нужно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, подать заявление и приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Это могут быть билеты, командировочные бумаги, справка о временной регистрации в другом городе или подтверждение из больницы или санатория.

Чиновник отметил, что пересчёт делается за весь период отсутствия начиная с шестого дня, но только если по этим услугам нет счётчиков. Если счётчики стоят, то оплата идёт по факту потребления, и перерасчёт не нужен.

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А ранее в прокуратуре решили проверить обоснованность повышения тарифов на коммунальные услуги в июле. Причиной для подобной проверки послужили публикации и жалобы, говорящие о росте платежей с начала месяца.

Тимур Хингеев
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