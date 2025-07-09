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9 июля, 11:43

Генпрокуратура проверит июльский рост тарифов ЖКХ после жалоб россиян

Краснов поручил проверить правомерность повышения тарифов на ЖКХ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочерёдное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков», отметили в ведомстве.

В случае выявления нарушений прокуроры проведут комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан. Причиной для подобной проверки послужили публикации и жалобы, свидетельствующие о значительном росте платежей с 1 июля 2025 года. Несмотря на установленный в среднем по стране рост на 11,9%, счета оказались существенно выше.

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Ранее ФАС заявила об усилении контроля за тарифами ЖКХ с июля. Это необходимо для поддержания и модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечения качественных услуг и предотвращения необоснованного увеличения расходов граждан.

Наталья Афонина
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