Генпрокуратура проверит июльский рост тарифов ЖКХ после жалоб россиян
Краснов поручил проверить правомерность повышения тарифов на ЖКХ
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Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.
«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочерёдное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков», — отметили в ведомстве.
В случае выявления нарушений прокуроры проведут комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан. Причиной для подобной проверки послужили публикации и жалобы, свидетельствующие о значительном росте платежей с 1 июля 2025 года. Несмотря на установленный в среднем по стране рост на 11,9%, счета оказались существенно выше.
Ранее ФАС заявила об усилении контроля за тарифами ЖКХ с июля. Это необходимо для поддержания и модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечения качественных услуг и предотвращения необоснованного увеличения расходов граждан.