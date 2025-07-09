Генпрокуратура проверит июльский рост тарифов ЖКХ после жалоб россиян

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочерёдное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков», — отметили в ведомстве.

В случае выявления нарушений прокуроры проведут комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан. Причиной для подобной проверки послужили публикации и жалобы, свидетельствующие о значительном росте платежей с 1 июля 2025 года. Несмотря на установленный в среднем по стране рост на 11,9%, счета оказались существенно выше.