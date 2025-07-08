В России хотят провести коммунальную «амнистию» для многодетных семей

В России обсуждается возможность проведения «коммунальной амнистии» для нуждающихся многодетных семей. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной Думы Сергей Миронов.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о единовременном списании всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

Предлагается, чтобы такая поддержка была доступна многодетным семьям, где средний доход на человека ниже установленного прожиточного минимума. Миронов полагает, что эта мера позволит облегчить бремя долгов для социально незащищённых граждан. Депутат отметил, что, согласно статистике Росстата, каждая пятая семья в стране попадает под эту категорию.