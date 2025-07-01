ФАС усилит контроль за тарифами на коммуналку
ФАС: Рост платы за ЖКХ будет контролироваться с 1 июля
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги с начала июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны», — заявили в ФАС.
В службе пояснили, что контроль необходим для поддержания стабильной работы коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг, а также для модернизации инфраструктуры. Региональные власти устанавливают индексы изменения тарифов на основе федеральных нормативов, при этом антимонопольная служба проверяет обоснованность учитываемых расходов.
По данным ведомства, в текущем году уже удалось исключить из тарифов 29,2 млрд рублей необоснованных затрат и добиться снижения расценок в нескольких субъектах РФ. Гражданам при обнаружении нарушений в квитанциях рекомендуют обращаться в жилищные инспекции.
Ранее в Госдуме назвали категории граждан, имеющих право на субсидии по ЖКХ. Право на субсидию имеют как владельцы жилья, так и арендаторы по договорам соцнайма. В приоритетном порядке помощь предоставляется пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам, а также семьям участников специальной военной операции при условии соответствия критериям нуждаемости.