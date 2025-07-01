ФАС усилит контроль за тарифами на коммуналку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги с начала июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны», — заявили в ФАС.

В службе пояснили, что контроль необходим для поддержания стабильной работы коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг, а также для модернизации инфраструктуры. Региональные власти устанавливают индексы изменения тарифов на основе федеральных нормативов, при этом антимонопольная служба проверяет обоснованность учитываемых расходов.

По данным ведомства, в текущем году уже удалось исключить из тарифов 29,2 млрд рублей необоснованных затрат и добиться снижения расценок в нескольких субъектах РФ. Гражданам при обнаружении нарушений в квитанциях рекомендуют обращаться в жилищные инспекции.