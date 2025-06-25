В Госдуме назвали получателей субсидии на оплату услуг ЖКХ в России

Граждане России, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают установленную долю от совокупного дохода семьи, могут получить субсидию. Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В первую очередь это касается пенсионеров, малоимущих семей, многодетных, инвалидов, а также семей участников специальной военной операции.

«Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, если они соответствуют критериям нуждаемости», — подчеркнул чиновник.

По словам депутата, если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, гражданин имеет право на получение субсидии. Размер рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, исходя из доходов и регионального норматива.

Получить субсидию можно, подав заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение социальной защиты населения по месту жительства. При подаче документов необходимо иметь при себе паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жильё, квитанции об оплате ЖКУ и справку о составе семьи. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, а субсидия назначается на шесть месяцев с возможностью продления.