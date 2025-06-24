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24 июня, 15:09

Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В России изменились сроки оплаты коммунальных услуг, которые теперь можно будет оплатить до 15-го числа каждого месяца, а не 10-го. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в тексте документа.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Причина переноса, по словам авторов инициативы, заключается в том, что значительная часть россиян получает зарплату в период с 12 по 15 число месяца.

Без путаницы и забывчивости: Названы основные плюсы переноса даты оплаты услуг ЖКХ
Без путаницы и забывчивости: Названы основные плюсы переноса даты оплаты услуг ЖКХ

Напомним, Госдума приняла в окончательном чтении закон, переносящий срок оплаты коммунальных услуг. Если раньше необходимо было вносить платежи до 10-го числа месяца, то теперь крайний срок —15-е число.

Мария Любицкая
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