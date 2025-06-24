Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

В России изменились сроки оплаты коммунальных услуг, которые теперь можно будет оплатить до 15-го числа каждого месяца, а не 10-го. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в тексте документа.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Причина переноса, по словам авторов инициативы, заключается в том, что значительная часть россиян получает зарплату в период с 12 по 15 число месяца.