Эксперт объяснил преимущества переноса срока оплаты ЖКУ на пять дней
Доцент Осянин: Перенос срока оплаты ЖКУ снизит нагрузку на платёжные системы
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Россияне получат больше времени на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предельный срок внесения платежей будет перенесён с 10-го на 15-е число каждого месяца. Это решение, по мнению эксперта РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Осянина, значительно упростит жизнь потребителям и оптимизирует работу платёжных систем, сообщает агентство «Прайм».
«Перенос срока позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платёжные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — сказал Осянин.
Изменение призвано синхронизировать график платежей с получением зарплат, предоставляя гражданам дополнительную возможность сверить квитанции и более гибко управлять семейным бюджетом. Нововведение вступит в силу 1 марта 2026 года, обеспечивая плавный переход и достаточное время для адаптации.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который переносит крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Причина переноса, по словам авторов инициативы, заключается в том, что значительная часть россиян получает зарплату в период с 12-е по 15-е число месяца.