Эксперт объяснил преимущества переноса срока оплаты ЖКУ на пять дней

Россияне получат больше времени на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предельный срок внесения платежей будет перенесён с 10-го на 15-е число каждого месяца. Это решение, по мнению эксперта РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Осянина, значительно упростит жизнь потребителям и оптимизирует работу платёжных систем, сообщает агентство «Прайм».

«Перенос срока позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платёжные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — сказал Осянин.

Изменение призвано синхронизировать график платежей с получением зарплат, предоставляя гражданам дополнительную возможность сверить квитанции и более гибко управлять семейным бюджетом. Нововведение вступит в силу 1 марта 2026 года, обеспечивая плавный переход и достаточное время для адаптации.