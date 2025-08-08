Встреча Путина и Трампа
8 августа, 03:00

«Многих просто разоряет»: В России предложили ввести ипотечные каникулы на полгода

В России предложили ввести ипотечные каникулы при покупке частного дома. Обложка © Freepik

Общественное движение «Зов Народа» братилось к депутатам Государственной думы с предложением ввести шестимесячные ипотечные каникулы для заёмщиков, приобретающих частные дома. Согласно инициативе, после оформления кредита заёмщики смогут получить отсрочку по платежам на полгода, чтобы обустроить жильё — провести коммуникации, сделать ремонт и закупить мебель.

После окончания периода отсрочки заёмщики смогут начать выплачивать ипотеку, имея возможность проживать в комфортных условиях. Реализация данной инициативы, по мнению общественников, позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, приобретающие частные дома, улучшить жилищные условия граждан, а также стимулировать развитие индивидуального жилищного строительства в России.

Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к региону и числу детей
Председатель движения Сергей Зайцев пояснил, что такая мера поможет семьям избежать двойной финансовой нагрузки — выплаты ипотеки и расходов на обустройство дома одновременно.

«За эти полгода семья сможет сосредоточиться на обустройстве своего нового дома, провести все необходимые работы, сделать ремонт, купить мебель, и только потом, когда дом будет готов к проживанию, начать выплачивать ипотеку. Это позволит избежать ситуации, когда люди вынуждены платить за два жилья одновременно, что многих просто разоряет», — отметил он.

Депутат Миронов предложил обнулить ипотеку многодетным россиянам
Ранее в Госдуме предложили предоставить многодетным семьям приоритетное право на получение социального жилья. Инициатива принадлежит депутатам Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенаторами.

