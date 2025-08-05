Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к региону и числу детей

В правительстве обсуждается идея установить дифференцированную ставку по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что нынешняя «плоская» ставка не учитывает разницу в доходах между регионами.

Сейчас почти 40% всех договоров по программе оформляется в Москве, где доходы выше, а условия одинаковы по всей стране. По мнению застройщиков и аналитиков, индивидуальный подход может повысить доступность жилья в субъектах с низкой покупательской способностью. Однако, как отмечается, при неосторожной реализации это создаст нагрузку на строителей и усилит дисбаланс между регионами.

Как передаёт ТАСС, некоторые банки и девелоперы сомневаются в практической реализации данной инициативы. По их мнению, сложно создать универсальную систему расчёта. В то же время сторонники идеи считают, что это даст импульс строительству и поддержит семьи. В кабмине уже разрабатывают примерный механизм.