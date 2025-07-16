«В Костроме — одна, в Москве — другая»: Ставку по ипотеке могут привязать к региону

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой утвердить дифференцированную ставку по ипотечным кредитам в зависимости от региона. По его словам, это поможет развивать провинцию, где жильё станет на порядок доступнее. Об этом чиновник сказал в ходе правительственного часа в ГД РФ.

«Если мы понимаем, что нам надо сделать всё, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме — одна, в Москве — другая, в Краснодаре — третья», — пояснил Володин.