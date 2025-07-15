Задача со звёздочкой: Эксперт объяснила Life.ru, как купить квартиру в 2025 году и не разориться

В условиях нестабильности и высоких процентных ставок покупка жилья кажется задачей со звёздочкой. Эксперт по недвижимости Леся Твелина в беседе с Life.ru рассказала, на что обратить внимание, если всё-таки хочется купить своё жилье в 2025 году.

Она отметила, что несмотря на снижение ипотечных ставок, с 1 июля вступили в силу новые макропруденциальные лимиты, которые могут ограничить возможности некоторых заёмщиков. В этой связи можно обратить внимание на государственные программы поддержки, такие как семейная, сельская и IT-ипотека, а также возможность использования материнского капитала.

А как вам вариант покупки загородного дома: спрос на такое имущество продолжает расти. Покупатели ищут дома и коттеджи с автономными коммуникациями, а самое главное вблизи крупных городов. Цены на землю растут в среднем на 15% ежегодно, а конкуренция между участниками рынка обостряется. Если решитесь на покупку, ищите объекты с ближайшей инфраструктурой — школой, поликлиникой и местами отдыха. Леся Твелина Эксперт по недвижимости

Относительно рассрочки от застройщиков Твелина предупредила о необходимости тщательного изучения договора, особенно пунктов, написанных мелким шрифтом, чтобы избежать скрытых комиссий и штрафов. Она также отметила появление новых возможностей на рынке, таких как услуга trade-in для недвижимости, позволяющая обменять старое жильё на новое с доплатой.

Эксперт подчеркнула важность учёта дополнительных расходов при покупке жилья, которые могут достигать 7% от стоимости объекта. Речь идёт о комиссиях риелторов, нотариальных услугах, оценке имущества и страховых платежах.

«Как опытный риэлтор, хочу подчеркнуть важность ликвидности при покупке жилья. Подумайте о том, насколько быстро и выгодно вы сможете реализовать эту недвижимость в дальнейшем», — отметила Твелина.