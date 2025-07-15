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15 июля, 01:00

Задача со звёздочкой: Эксперт объяснила Life.ru, как купить квартиру в 2025 году и не разориться

Эксперт Твелина: Государственные программы помогут купить квартиру в 2025 году

Государственные программы помогут купить квартиру в 2025 году. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

Государственные программы помогут купить квартиру в 2025 году. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

В условиях нестабильности и высоких процентных ставок покупка жилья кажется задачей со звёздочкой. Эксперт по недвижимости Леся Твелина в беседе с Life.ru рассказала, на что обратить внимание, если всё-таки хочется купить своё жилье в 2025 году.

Она отметила, что несмотря на снижение ипотечных ставок, с 1 июля вступили в силу новые макропруденциальные лимиты, которые могут ограничить возможности некоторых заёмщиков. В этой связи можно обратить внимание на государственные программы поддержки, такие как семейная, сельская и IT-ипотека, а также возможность использования материнского капитала.

А как вам вариант покупки загородного дома: спрос на такое имущество продолжает расти. Покупатели ищут дома и коттеджи с автономными коммуникациями, а самое главное вблизи крупных городов. Цены на землю растут в среднем на 15% ежегодно, а конкуренция между участниками рынка обостряется. Если решитесь на покупку, ищите объекты с ближайшей инфраструктурой — школой, поликлиникой и местами отдыха.

Леся Твелина

Эксперт по недвижимости

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Относительно рассрочки от застройщиков Твелина предупредила о необходимости тщательного изучения договора, особенно пунктов, написанных мелким шрифтом, чтобы избежать скрытых комиссий и штрафов. Она также отметила появление новых возможностей на рынке, таких как услуга trade-in для недвижимости, позволяющая обменять старое жильё на новое с доплатой.

Эксперт подчеркнула важность учёта дополнительных расходов при покупке жилья, которые могут достигать 7% от стоимости объекта. Речь идёт о комиссиях риелторов, нотариальных услугах, оценке имущества и страховых платежах.

«Как опытный риэлтор, хочу подчеркнуть важность ликвидности при покупке жилья. Подумайте о том, насколько быстро и выгодно вы сможете реализовать эту недвижимость в дальнейшем», — отметила Твелина.

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Кстати, в июне в 13 крупнейших российских городах снизилась стоимость жилья. Наиболее заметное снижение цен в первый месяц лета зафиксировали в Твери (–1,5%), Саратове (–1,3%) и Магнитогорске (–1,2%). При этом в Москве и Петербурге цены упали лишь на 0,2%.

Ольга Годуненко
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