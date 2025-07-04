В России начали падать цены на жильё

В России наблюдается резкое ускорение снижения цен на вторичное жилье. В июне 2025 года стоимость квартир снизилась в 13 из 50 крупнейших городов, тогда как в мае падение цен наблюдалось только в одном городе. Об этом сообщает «РБК Недвижимость», ссылаясь на данные консалтинговой компании SRG.

«Однако говорить о формировании нисходящего тренда пока преждевременно. Количество сделок на рынке недвижимости крайне низкое из-за дорогой ипотеки», — пояснил руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.

Наиболее значительное снижение цен в июне зафиксировано в Твери (–1,5%), Саратове (–1,3%) и Магнитогорске (–1,2%). В Москве и Санкт-Петербурге падение было менее существенным и составило 0,2%. Несмотря на общую тенденцию, в большинстве городов цены номинально продолжают расти, но эксперты полагают, что это связано с завышенными ожиданиями продавцов, в то время как фактические цены сделок часто оказываются на 5-10% ниже заявленных.

На протяжении нескольких месяцев в 2025 году цены на жилье в большинстве городов демонстрировали рост, но в июне произошёл перелом. Эксперты объясняют это низким спросом и высокой стоимостью ипотеки, что негативно сказывается на активности покупателей. Кроме того, в июле и августе ожидается традиционное сезонное снижение спроса, связанное с периодом отпусков, что может привести к ещё более слабой динамике цен и увеличению скидок при заключении сделок.