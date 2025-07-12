В России предложили «вооружить» нотариусов видеокамерами для съёмки сделок с недвижимостью

Обязательная видеофиксация сделок с недвижимостью способна существенно снизить количество мошеннических схем. Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Наталья Требина в беседе с 360.ru.

Она прокомментировала инициативу, предполагающую фиксацию нотариусами на видео процесса оформления договоров и проверку правоспособности участников сделки. По словам специалиста, добросовестные нотариальные агентства уже практикуют запись подписания важных бумаг, поэтому закрепление этого требования на законодательном уровне улучшит прозрачность и затруднит действия злоумышленников.

«Нужна как минимум фиксация, что был этот человек. Это важно, потому что если мы говорим про социально незащищённые слои населения, среди мошенников очень распространена вклейка чужой фотографии в паспорт», — отметила эксперт.

Что касается проверки дееспособности граждан, Требина считает, что это мало что изменит, поскольку нотариусы и так обязаны следовать установленным процедурам. При этом только суд может официально признать человека недееспособным — факт, который иногда эксплуатируют мошенники.

«Даже если мы получили справку из психдиспансера, это никак не гарантирует, что он нигде не стоит на учёте», — заключила агент по недвижимости.