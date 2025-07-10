Минфин поддерживает идею выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

Минфин России в целом поддерживает инициативу ограничить выдачу семейной ипотеки территорией регистрации заемщика, чтобы минимизировать использование льготных программ в инвестиционных целях. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Он прокомментировал предложение Валентины Матвиенко, ранее выступившей за доработку механизма: по её мнению, семейную ипотеку следует предоставлять только на покупку или строительство жилья в том регионе, где прописан заемщик.

«Мы ознакомились с инициативой Валентины Ивановны и в целом её поддерживаем. Семейная ипотека должна, в первую очередь, помогать тем, кто действительно в ней нуждается. К сожалению, нередко такие льготы используются для приобретения жилья в инвестиционных целях», — отметил Чебесков.