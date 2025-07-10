Минфин поддерживает идею выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Best smile studio
Минфин России в целом поддерживает инициативу ограничить выдачу семейной ипотеки территорией регистрации заемщика, чтобы минимизировать использование льготных программ в инвестиционных целях. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Он прокомментировал предложение Валентины Матвиенко, ранее выступившей за доработку механизма: по её мнению, семейную ипотеку следует предоставлять только на покупку или строительство жилья в том регионе, где прописан заемщик.
«Мы ознакомились с инициативой Валентины Ивановны и в целом её поддерживаем. Семейная ипотека должна, в первую очередь, помогать тем, кто действительно в ней нуждается. К сожалению, нередко такие льготы используются для приобретения жилья в инвестиционных целях», — отметил Чебесков.
Ранее председатель Совфеда предложила, чтобы программа «Семейная ипотека» была доступна гражданам только в регионе их официальной регистрации. По её словам, в 2024 году свыше половины семейной ипотеки пришлось на четыре региона — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом более 40% кредитов было оформлено вне региона проживания заемщиков.