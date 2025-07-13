В Госдуме сравнили идею региональных ограничений по ипотеке с крепостным правом
Миронов назвал недопустимым ограничение по региону на семейную ипотеку
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Ограничение на оформление семейной ипотеки по месту регистрации заёмщика может стать серьёзным ударом для многих российских семей. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, подчеркнув, что такой подход фактически превращает граждан в «ипотечных крепостных» и противоречит задачам поддержки семей с детьми.
«Текста законопроекта ещё нет, но я уже получаю массу возмущённых писем от граждан, которые не желают превращаться в «ипотечных крепостных». Я также считаю недопустимым стремление «закабалить» людей по месту прописки, разделить их по месту жительства», — заявил Миронов в беседе с ТАСС.
По его мнению, задача государства — не ограничивать мобильность семей, а создавать условия для жизни в регионах. Это значит — строить школы, детские сады, поликлиники, развивать промышленность и создавать рабочие места, чтобы семьи не были вынуждены уезжать в поисках лучшего будущего. Миронов также напомнил, что в условиях высоких рыночных ставок льготная ипотека остается для многих семей единственным шансом на покупку жилья. Особенно это касается тех, кто переезжает в крупные города по необходимости.
«Лишать граждан таких возможностей, по сути «закрепощать» заёмщиков — недопустимо», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что сторонники возможного ограничения указывают на дисбаланс: значительная часть сделок по семейной ипотеке приходится на столичные регионы. Однако, по словам политика, для пространственного развития уже существуют другие целевые программы — например, дальневосточная и арктическая ипотека. А цель семейной ипотеки, как напомнил Миронов, — «доступное жилье для всех семей с детьми независимо от прописки».