В Госдуме сравнили идею региональных ограничений по ипотеке с крепостным правом

Ограничение на оформление семейной ипотеки по месту регистрации заёмщика может стать серьёзным ударом для многих российских семей. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, подчеркнув, что такой подход фактически превращает граждан в «ипотечных крепостных» и противоречит задачам поддержки семей с детьми.

«Текста законопроекта ещё нет, но я уже получаю массу возмущённых писем от граждан, которые не желают превращаться в «ипотечных крепостных». Я также считаю недопустимым стремление «закабалить» людей по месту прописки, разделить их по месту жительства», — заявил Миронов в беседе с ТАСС.

По его мнению, задача государства — не ограничивать мобильность семей, а создавать условия для жизни в регионах. Это значит — строить школы, детские сады, поликлиники, развивать промышленность и создавать рабочие места, чтобы семьи не были вынуждены уезжать в поисках лучшего будущего. Миронов также напомнил, что в условиях высоких рыночных ставок льготная ипотека остается для многих семей единственным шансом на покупку жилья. Особенно это касается тех, кто переезжает в крупные города по необходимости.

«Лишать граждан таких возможностей, по сути «закрепощать» заёмщиков — недопустимо», — подчеркнул депутат.