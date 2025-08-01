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1 августа, 09:54

«Легко попасть в ловушку»: Названы плюсы и минусы кредитных карт

Эксперт Хайдер: Кредитную карту выгодно использовать для дорогих покупок

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Кредитную карту выгодно использовать для оплаты дорогостоящих товаров и тех покупок, за которые можно получить кешбэк. По мнению инвестиционного советника и финансового консультанта Юлии Хайдер, кредитку стоит оформить на случай непредвиденных расходов, особенно если у человека отсутствует финансовая подушка безопасности.

К примеру, кредитная карта потребуется, когда сломается машина или дорогостоящая бытовая техника. Также её можно использовать для оплаты лечения. В такие моменты банковская карта может значительно помочь благодаря грейс-периоду (рассрочка), в течение которого можно не платить проценты по платежам. Однако использование кредитки связано с рисками.

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«Правда, здесь легко попасть в ловушку: начать приобретать что-либо чаще, чем требуется, и по факту тратить больше», — предупредила собеседница «Москвы 24».

Кроме того, эксперт предложила класть зарплату на краткосрочный банковский депозит, а в это время оплачивать покупки по кредитной карте в рамках грейс-периода, чтобы получить небольшую прибыль. Однако данная стратегия требует высокой финансовой дисциплины: при нарушении сроков погашения даже частичная просрочка может привести к начислению процентов. Кроме того, не все платежи автоматически попадают под условия рассрочки.

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