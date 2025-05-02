Верховный суд РФ запретил банкам изменять комиссию по кредитным картам

Верховный суд России решил, что банки не имеют права в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, если это не прописано в договоре. Такое решение было принято в дело жителя Санкт-Петербурга, которому подняли комиссию без его согласия, сообщает РИА «Новости».

Изначально россиянин имел возможность снимать до 50 000 рублей в месяц с кредитной карты без начисления процентов. Впоследствии банк изменил условия, введя комиссию в размере 5,9% на суммы снятия, превышающие 900 рублей. Финансовое учреждение обосновало своё право на изменение условий договора, и суды всех трёх инстанций поддержали его позицию.



Однако Верховный суд РФ постановил, что законодательство запрещает кредитным организациям изменять условия договора без согласия клиента, если это увеличивает его обязательства. Нижестоящим инстанциям поручили учесть разъяснения, приведённые в определении, а решение банка о введении комиссии назвали «ничтожным».