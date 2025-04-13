Верховный суд РФ запретил списывать деньги, если они были ошибочно зачислены

Верховный суд России встал на сторону женщины, признав незаконным списание банком ошибочно перечисленных ей на счёт свыше €780 тысяч (более 75 млн рублей). Эти деньги были выплачены в качестве купонного дохода от облигаций, но предназначались не ей.

Как следует из материалов дела, летом 2022 года клиентке одного из банков неожиданно пришли деньги на счёт. Кредитная организация заявила, что это ошибка, но женщину это не устроило, и она подала в суд. В конечном счёте дело россиянки было рассмотрено в высшей судебной инстанции — Верховном суде. Суд постановил, что предположение об опытности истицы как инвестора не является оправданием для несанкционированного списания её средств.

Более того, Верховный суд подчеркнул, что ограничение доступа клиента к своим деньгам в данной ситуации недопустимо, и не согласился с тем, что деньги были зачислены ошибочно.