Верховный суд признал право россиян на компенсацию за спам-звонки

Верховный суд РФ подтвердил право граждан на компенсацию морального вреда за навязчивые спам-звонки. Поводом для этого стало дело москвича, который, не будучи клиентом банка, неоднократно получал от него предложения оформить кредит. Несмотря на письменное требование прекратить звонки, финорганизация продолжила беспокоить мужчину, пишет РИА «Новости».

Суд подчеркнул, что рассылка рекламы по телефонным сетям допускается только с предварительного согласия абонента. Если человек потребовал прекратить такие звонки, рекламодатель обязан немедленно остановить их.

Истец указал, что звонки причиняли ему нравственные страдания, мешали личным делам, и потребовал компенсацию в 5 тысяч рублей. Банк ссылался на ошибку, из-за которой номер якобы попал в базу клиентов, согласных на рекламу.

Первоначально суды трёх инстанций встали на сторону банка, но Верховный суд разъяснил: вина финорганизации в причинении морального вреда презюмируется, пока не доказано обратное. Дело направлено на пересмотр.