В России резко сократилось число фейковых сообщений о минировании

Количество фейковых сообщений о минировании российских объектов сократилось на 60% за год. Число мошенников, которые звонят, преимущественно из Украины, уменьшилось после установки новых спецфильтров, способных распознавать спам-звонки из-за границы.

Как пишет телеграм-канал Mash, операторам удалось усовершенствовать алгоритм распознавания телефонного терроризма. Главными критериями в определении звонка от мошенников являются: нумерации «ничьих» стран, слишком длинная либо короткая нумерация, номерок с +0, цифры из «чёрного списка» и номера из экзотических стран без особой пользовательской активности.

На данный момент прорываются через фильтр лишь единичные звонки. Кроме того, к решению проблемы со звонками от мошенников подключилась ФСБ, разослав письма всем операторам связи с требованием установить фильтры.