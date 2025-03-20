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20 марта, 10:15

В России резко сократилось число фейковых сообщений о минировании

Mash: Количество фейковых сообщений о минировании сократилось на 60% за год

Количество фейковых сообщений о минировании российских объектов сократилось на 60% за год. Число мошенников, которые звонят, преимущественно из Украины, уменьшилось после установки новых спецфильтров, способных распознавать спам-звонки из-за границы.

Как пишет телеграм-канал Mash, операторам удалось усовершенствовать алгоритм распознавания телефонного терроризма. Главными критериями в определении звонка от мошенников являются: нумерации «ничьих» стран, слишком длинная либо короткая нумерация, номерок с +0, цифры из «чёрного списка» и номера из экзотических стран без особой пользовательской активности.

На данный момент прорываются через фильтр лишь единичные звонки. Кроме того, к решению проблемы со звонками от мошенников подключилась ФСБ, разослав письма всем операторам связи с требованием установить фильтры.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Татарстане накрыли сеть узлов связи украинских мошенников. Правоохранители выяснили, что преступники звонили гражданам, выдавая себя за представителей мобильных операторов, и выманивали коды доступа к приложениям «Госуслуг». Затем на основании этих кодов оформляли микрокредиты и требовали перевести деньги на «безопасные» счета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мария Любицкая
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